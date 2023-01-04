الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محافظ أسوان: لم نصدر أى قرارات إزالة لمنزل الأديب الراحل عباس العقاد

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

علق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الشائعات المتناولة لهدم منزل عباس العقاد في أسوان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لترميم منزل عباس العقاد.

ونفى محافظ أسوان الأخبار المتداولة بشأن هدم منزل الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، موضحًا أن المحافظة أرسلت خطابات للجهات المعنية من الثقافة والإسكان لمتابعة عمليات الترميم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأضاف: "سنختار أنسب أسلوب لترميم منزل الأديب عباس العقاد، ولم نصدر أي قرارات إزالة لمنزل الأديب الراحل عباس العقاد".

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