الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصلحة الضرائب: جاهزون لحل كافة النزاعات خلال عام

رجب محروس، مستشار
رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب

علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على التوجيهات الرئاسية من الرئيس السيسي بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة خلال العام الحالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء: "جاهزون لحل كافة النزاعات الضريبية خلال عام".

وأضاف أن من يملك أي نشاط لا بد أن يبادر ويذهب للمأمورية لمعرفة ما عليه من متأخرات، موضحًا أن هذا القرار جيد وتوجيه مطلوب وبه فائدة للطرفين، سواء الممول والذي يقدم له حوافز ضريبية، والطرف الثاني وهو مصلحة الضرائب.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا الأمر سيشجع المواطنين على دفع الضرائب المتأخرة عليهم لمصلحة الضرائب.

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