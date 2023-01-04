الكشكى: الحوار الوطنى يستهدف مد جسور التوافق بين القوى السياسية

أوضح جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني، في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هناك طلة سياسية مهمة على الشارع المصري.

وأضاف الكشكي خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه توجد حالة من الحرص الشديد على نجاح وإنجاح هذه المبادرة، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هي الروح التي خلقتها مبادرة الحوار الوطني.

وأوضح أن مبادرة الحوار الوطني هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلى أنه في اللحظة التي أطلقت فيها المبادرة كانت المعارضة والقوى السياسية حاضرة في إفطار الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الهدف من الحوار الوطني هو مد جسور التوافق بين القوى السياسية، لافتًا إلى أنه بقدر ما يستهدف الحوار الوطني في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، إلا أن له دلالات، حيث إننا أمام مبادرة تتسق مع المبادرات المصرية عبر التاريخ، فمصر هي التي تمتلك المبادأة.