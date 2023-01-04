الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2023 في أفرعها الخمسة

جائزة الملك فيصل
جائزة الملك فيصل

أعلنت جائزة الملك فيصل لعام 2023، أسماء الفائزين في أفرعها الخمسة (اللغة العربية والأدب، الدراسات الإسلامية، خدمة الإسلام، الطب، العلوم)

وفاز الدكتور عبد الفتاح كيليطو الكاتب والروائي والناقد المغربي بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب لهذا العام 2023، وموضوعها "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة".

وفاز الدكتور روبرت هيلينبراند بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لهذا العام 2023، وموضوعها "العمارة الإسلامية"، وفاز كل من الشيخ ناصر بن عبدالله الزعبي ، والبروفيسور تشوي يونغ كيل حامد بالجائزة خدمةً للإسلام.

وفاز كل من الدكتورة سارة كاثرين جيلبرت في الطب، والدكتور دان هون بوروك، والتي تركز على "الأوبئة وتطوير اللقاحات"

وفاز كل من الدكتور تشاد ألكساندر ميركن بجائزة الملك فيصل للعلوم لهذا العام 2023، والدكتورة جاكي يي-رو ينغ فوزها وموضوعها "الكيمياء"

مُنحت جائزة الملك فيصل لأول مرة في عام 1979، ويُعدّ مؤهلاً لنيل جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية كل من قام بدراسة علمية أصيلة في موضوع الجائزة المعلن ونشرها فنتج عنها فائدة ملحوظة ونفع للمسلمين، وحققت هدفاً أو أكثر من أهداف الجائزة، ويراعى في منح جائزة الدراسات الإسلامية المواضيع ذات الأَهمّية الواضحة في المجتمع الإسلامي، وذلك وفقاً لتقدير لجنة الاختيار وحكمها.

أعلن الأمير عبدالله الفيصل، أن مجلس أمناء المؤسسة قرّر إنشاء جائزة عالمية باسم جائزة الملك فيصل؛ حيث قرّر أن تمنح أولى جوائز الملك فيصل في ثلاثة أفرع: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب عام 1979، و قرّر مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية إضافة فرعين إلى أفرع الجائزة الملك فيصل الثلاثة: الطب والعلوم عام 1981، ومنحت أولى جوائز الملك فيصل في فرع الطب عام 1982، ومنحت أولى جوائز الملك فيصل في فرع العلوم عام 1984.

الدكتور عبد الفتاح كيليطو جائزة الملك فيصل للغة العربية الدكتور روبرت هيلينبراند الدكتورة سارة كاثرين جيلبرت الدكتور تشاد ألكساندر ميركن

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