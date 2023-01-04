اتحاد الغرف التجارية: نتعاون لإتاحة السلع فى شهر رمضان بأسعار مخفضة

علق محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، على تفاصيل اجتماع الغرف التجارية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأربعاء، إن الاجتماع جاء لتحديد بعض الأسعار، إذ إن الحكومة أكدت على إتاحة السلع وأن يكون السعر الذي يبيع به التاجر هو السعر العادل.

وأشار إلى أن الغرف التجارية تتعاون مع المحافظات المختلفة والأجهزة المعنية من أجل إتاحة السلع في المنافذ المختلفة بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن الضغط على شراء السلع يسبب زيادة في الأسعار.

وتابع: "لا بد أن يكون الاقتصاد منظمًا ويتم ضبطه من قبل بعض الأجهزة كجهاز حماية المستهلك، مشددًا على أن إعلان السعر في المحلات يتيح الفرص أمام المستهلك للشراء من المحال التي تبيع بالسعر الأرخص، مشددًا على أن حجم الاستيراد في مصر 80 مليار دولار في 2021، و70% من الاستيراد يكون للسلع الاستهلاكية المختلفة، بينما الـ30% تكون سلعًا كالسيارات والأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل".