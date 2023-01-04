استشارى جهاز هضمى وكبد يكشف سبب تأخر عمليات زراعة الأعضاء فى مصر

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن نقل وزراعة الأعضاء تعتبر من المهارات القوية جدًا في الطب، لافتًا إلى أنه إذا تم اعتبار زراعة الأعضاء مجرد عملية فإننا نظلمها.

وأضاف خورشيد، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن ما عطل عمليات زراعة الأعضاء في مصر منذ 2010 وحتى الآن، أننا كنا بحاجة إلى قرارات جريئة، حيث كان يوجد الكثير من الأقاويل عن زراعة الأعضاء وحرمانيتها.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه ما دامت زراعة الأعضاء في صالح المواطن، فلا بد من اتخاذ قرارات إيجابية، وأعطى تعليماته في سبتمبر الماضي بإنشاء المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، لافتًا إلى أنه حتى تتم زراعة الأعضاء، لا بد من إجراء تجهيزات للمكان الذي ستجرى به جراحة نقل الأعضاء، ولا بد من توفر فريق عمل طبي كامل، حيث لا يوجد دكتور لزراعة الكلى، حيث لا بد من فريق طبي متكامل ابتداءً من الطبيب الباطني الذي يتابع حالة المريض وتكون لدية دراية بحالة المريض الآنية، بالإضافة إلى الأشعة والمعمل وأطباء التخدير المتخصصين.