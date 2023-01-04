أسامة الأزهرى: «الشعراوى» كان الحائط الصد الذى يحمى المصريين من الفكر المتطرف

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ الشعراوي لم يقدم أطروحة ناجحة فقط في الداخل المصري، بل وصلت رؤيته لكافة الدول الإسلامية.

شتائم الشعراوي غير المبررة

وأكد الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه شتان بين النقد المبني على أساس علمي غزير وبين الشتائم، وهذا يجب التوقف عن اتهام الشيخ محمد متولي الشعراوي بالفكر المتأخر.

التصدي للجماعات التكفيرية

وأضاف في حديثه، أنه في السبعينات اندلعت الجماعات المتطرفة في مصر بصورة كبيرة، وحينها وقف الشيخ الشعراوي لتلك الجماعات التكفيرية فكيف يطلق عليه الآن أنه صاحب الفكر المتطرف، معبراً: "الشعراوي كان الحائط الصد الذي يحمي المصريين من الفكر المتطرف".