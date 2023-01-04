الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: «الشعراوى» كان الحائط الصد الذى يحمى المصريين من الفكر المتطرف

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ الشعراوي لم يقدم أطروحة ناجحة فقط في الداخل المصري، بل وصلت رؤيته لكافة الدول الإسلامية.

شتائم الشعراوي غير المبررة

وأكد الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه شتان بين النقد المبني على أساس علمي غزير وبين الشتائم، وهذا يجب التوقف عن اتهام الشيخ محمد متولي الشعراوي بالفكر المتأخر. 

التصدي للجماعات التكفيرية

وأضاف في حديثه، أنه في السبعينات اندلعت الجماعات المتطرفة في مصر بصورة كبيرة، وحينها وقف الشيخ الشعراوي لتلك الجماعات التكفيرية فكيف يطلق عليه الآن أنه صاحب الفكر المتطرف، معبراً: "الشعراوي كان الحائط الصد الذي يحمي المصريين من الفكر المتطرف".

 

أسامة الأزهري عالم ازهري الشعراوي التصدي للفكر المتطرف مساء دى ام سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رسائل المواطنين للرئيس السيسى قبل زيارته سوهاج: الصعيد بُكرة فى عيد

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى