الغرف التجارية: طرح شهادات بفائدة 25% يحفظ مدخرات المواطنين

علق محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، على طرح عدد من البنوك شهادات ادخار بعائد مرتفع، وتأثير ذلك على الأسعار والأسواق مستقبلًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأربعاء، إن رفع سعر الفائدة من خلال طرح الشهادات الادخارية بنسبة الـ25% كان متوقعًا منذ شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا على شراء هذه الشهادات.

وأضاف أن طرح شهادات ادخارية بفائدة الـ25% يعد صدمة كبيرة لرجال الأعمال، إلا أن رفع الفائدة منظور مريح للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، وزيادة الفائدة تجعل الكثير من المواطنين يقبلون بشكل كبير على شراء الشهادات الادخارية من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة اتخذ لجذب الأموال الساخنة، إلا أن هذه الأموال الآن توجهت للولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة سعر الفائدة في أمريكا، مؤكدًا أن ضبط الأسعار يكون بضبط السلع في الأسواق والعرض والطلب.