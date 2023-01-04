الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: إصدارات شهادات بفائدة 25% غير مسبوقة للسيطرة على التضخم

شهادات
شهادات

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن أسباب إصدار شهادات ادخار بعائد 25% في بنكي مصر والأهلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة والناس"، إن إصدار شهادات من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفائدة 25% محاولة للسيطرة على التضخم.

وأضاف أن نسبة التضخم وصلت لـ21%، ولذلك تجاوزت هذه الشهادات الادخارية معدل التضخم، مشددًا على أن نسبة عائد هذه الشهادات وصلت الـ25% غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الأزمة الآن في ارتفاع الفائدة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية من التضخم واحدة على مستوى العالم باختلاف قدرات الدول، كما أن ارتفاع سعر البترول والاعتماد على الاستثمار في الدولار والسندات الأمريكية سبب في أزمة التضخم.

وأوضح، أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب الأزمات الاقتصادية التي نتعرض لها ونعاني منها، مشددًا على أن ما يتداول حول كسر البعض لشهاداته من أجل شراء الشهادات الجديدة غير صحيح.

وتابع أن البنوك تمنع كسر الشهادة الادخارية قبل الـ6 أشهر الأولى من إصدار الشهادة، وشهادات الـ25% نوع من أنواع الحل الجزئي للمشاكل الاقتصادية.

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