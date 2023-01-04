اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل مباراة الغد وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد تلقيه خسارة في اللقاء الماضي أمام أسوان.

أما الداخلية فيحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط حصدها من انتصار وحيد على بيراميدز، و5 تعادلات، فيما تلقى 5 هزائم.

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز على النحو الآتي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد 1: محمد محمود لطفي

حكم مساعد 2: أحمد عبدالغني

حكم رابع: إبراهيم محمد إبراهيم

حكم فار: محمد صباحي

حكم فار مساعد: محمود عبدالسميع.