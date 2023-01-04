الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة المحلية.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري المصري على النحو الآتي:

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد أول: محمود أبوالرجال.

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي.

حكم رابع: وليد عبدالرازق.

حكم فيديو (فار): وائل فرحان ومعه هاني العراقي.

الاهلى انبى الدورى المصرى حكم مباراة الأهلي وإنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رسائل المواطنين للرئيس السيسى قبل زيارته سوهاج: الصعيد بُكرة فى عيد

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى