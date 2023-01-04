اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة المحلية.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري المصري على النحو الآتي:

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد أول: محمود أبوالرجال.

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي.

حكم رابع: وليد عبدالرازق.

حكم فيديو (فار): وائل فرحان ومعه هاني العراقي.