رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارًا بتعيين وكيلين بكليتي الآداب والصيدلة

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين وكيلين بكليتي الآداب والصيدلة.

وشمل القرار تعيين الدكتورة نجلاء حسن عبد الحميد أبو عجاج ـ الأستاذ ورئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

كما تم تجديد تعيين الدكتورة حنان محمد سمير مرسى الجويلى ـ الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.



وكان قد عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية،امس الثلاثاء، اجتماعًا مع مساعدي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى بإختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وخلال الاجتماع أكد «الغندور» أن جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة على اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث واطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار «الغندور» إلى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتي لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية في المستقبل واكتشاف الطاقات والإبداعات الكامنة التي يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية.

ولفت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا البرنامج القيادي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.

FB_IMG_1672865120743