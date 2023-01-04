الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارًا بتعيين وكيلين بكليتي الآداب والصيدلة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين وكيلين بكليتي الآداب والصيدلة.

وشمل القرار تعيين الدكتورة نجلاء حسن عبد الحميد أبو عجاج ـ الأستاذ ورئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

كما تم تجديد تعيين الدكتورة حنان محمد سمير مرسى الجويلى ـ الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب  لمدة ثلاث سنوات.

وكان قد عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية،امس الثلاثاء، اجتماعًا مع مساعدي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى بإختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وخلال الاجتماع أكد «الغندور» أن جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة على اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث واطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار «الغندور» إلى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتي لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية في المستقبل واكتشاف الطاقات  والإبداعات الكامنة التي يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية.

ولفت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا البرنامج القيادي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.

FB_IMG_1672865120743
FB_IMG_1672865120743
FB_IMG_1672865118769
FB_IMG_1672865118769
عبد العزيز قنصوه جامعة الإسكندرية تعيين وكيلين كليتي الآداب والصيدلة قرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رسائل المواطنين للرئيس السيسى قبل زيارته سوهاج: الصعيد بُكرة فى عيد

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى