الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 5-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة يوميًا لأدائها في مواعيدها المحددة ، حيث تعد الصلاة من أهم العبادات التي يلتزم بها المسلم وهي من أهم فروض الاسلام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 5-1-2023.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً 

موعد أذان الظهر 12:00 مساءً

موعد أذان العصر 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب 5:08  مساءً

موعد أذان العشاء 6:31  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 مساءً

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء 6:35 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر  5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42  مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

«ما حكم الشرع فى مفهوم الوحدة الوطنية؟».. دار الإفتاء تُجيب

يهدم الثقة بين الزوجين.. «الإفتاء» تحذر من السهر والتأخير المستمر خارج المنزل

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد  أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذن العشاء 6:26 مساءً

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«ماضية في حربها ضد التطرف».. استراتيجية دار الإفتاء لعام 2023

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 مساءً

موعد أذان العصر 2:56 مساءً

موعد أذان المغرب 5:16 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:29 مساءً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء 7:08 مساءً

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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