مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 5-1-2023

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة يوميًا لأدائها في مواعيدها المحددة ، حيث تعد الصلاة من أهم العبادات التي يلتزم بها المسلم وهي من أهم فروض الاسلام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 5-1-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 مساءً

موعد أذان العصر 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب 5:08 مساءً

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 مساءً

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذن العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 مساءً

موعد أذان العصر 2:56 مساءً

موعد أذان المغرب 5:16 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:29 مساءً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء 7:08 مساءً