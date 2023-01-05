مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 5-1-2023
يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة يوميًا لأدائها في مواعيدها المحددة ، حيث تعد الصلاة من أهم العبادات التي يلتزم بها المسلم وهي من أهم فروض الاسلام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 5-1-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 مساءً
موعد أذان العصر 2:49 مساءً
موعد أذان المغرب 5:08 مساءً
موعد أذان العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 مساءً
موعد أذان العصر 2:52 مساءً
موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء 6:35 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
موعد أذان العصر 2:42 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 2:44 مساءً
موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
موعد أذن العشاء 6:26 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 مساءً
موعد أذان العصر 2:56 مساءً
موعد أذان المغرب 5:16 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر 5:41 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:29 مساءً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 5:50 مساءً
موعد أذان العشاء 7:08 مساءً