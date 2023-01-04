الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع معلم وإصابة ربة منزل فى حادث سير بالطريق الزراعى بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى معلم مصرعه، بينما أصيبت ربة منزل، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الصعايدة بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام عزبة الصعايدة بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع خالد محمد عبد العليم 43 عامًا معلم، وإصابة بسمة عبدالواجد 21 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بمركز العدوة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابة لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج حيث تعاني من كسر بالذراع، وتم التحفظ على التروسيكل والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع معلم وإصابة ربة منزل تصادم تروسيكل بدراجة بخارية الطريق الزراعي السريع مصر أسوان مركز مغاغة شمال المنيا مستشفي مغاغة المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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