مشارك في مسرحية «تقدر»: فخور إني بعمل حاجة عن تحقيق الأحلام

أعرب يوسف صلاح الشهير بـ"زيكو"، عن فخره الشديد لمشاركته في عمل فني مميز جدًا، ضمن كبار النجوم من عالم الفن، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم ويهدف إلى عودة المسرحيات المدرسية مرة أخرى.

وتابع زيكو في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "مبسوط اني موجود وسط نجوم كبار ومهمين قوي وبيعلمونا ويساعدونا ازاي نكون قد شغلنا، وازاي نسعي لكي نحقق حلمنا وهو الهدف من المسرحية، كما أننا كنا نذهب يوميا للعمل على التدريب من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 مساءً، ولكنني لم أشعر بتعب من أجل خروج للمسرحية على أكمل وجه".

وكشف القائمون على العرض المسرحي الغنائي “تقدر” عن عرضه على القنوات الفضائية عقب إقامته بدار الأوبرا المصرية ضمن مبادرة وزارتي التربية والتعليم، والثقافة لإحياء المسرح المدرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني.



العرض الذي ينطلق يومي 7 و8 يناير المقبل في إطار مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وقنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعقب انتهاء العرض من المقرر أن تبدأ كافة الاستعدادات والعروض والمسابقات الثقافية في المدارس المختلفة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

وعرض “تقدر” تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.