بعد ثلاثية الأهلى.. بيراميدز يطيح بمدربه اليونانى تاكيس جونياس

وجّه نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، وجهازه الأجنبي المعاون على الفترة التي قضاها في مهمة قيادة فريق الكرة خلال الفترة الماضية.

وأتمت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز إجراءات فسخ التعاقد مع تاكيس جونياس بالتراضي لتنتهي مهمته مع النادي، مع خالص التمنيات له ولجهازه الفني بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

ويفاوض مسئولي بيراميدز عددًا من الأسماء من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي تدريب بيراميدز، البرتغالي جايمي باتشيكو والفرنسي باتريس كارتيرون اللذان سبق وأن توليا تدريب الزمالك.