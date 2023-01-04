الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عبدالمنعم السيد: طرح شهادات بعائد 25% للحفاظ على الحصيلة الدولارية

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن شهادات الادخار الأعلى عائدًا في التاريخ ومصير الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إنه منذ رفع سعر الفائدة من البنك المركزي 3% خلال الفترة الماضية كان متوقعًا طرح شهادات ادخارية فوق الـ20%.

 وأضاف أن الدوافع لذلك خلق سعر مرن للجنيه أمام الدولار، موضحًا أن ذلك أحد مطالب المستثمرين الأجانب، لأن هناك سوقًا موازية بقيمة مرتفعة للدولار عن سعر الدولار.

وأشار إلى أن أحد مطالب صندوق النقد الأجنبي عدم وجود سعر متضارب للدولار في السوق، وأن يكون هناك سعر مرن للجنيه أمام الدولار، موضحًا أن ذلك أثر سلبيًا على تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور الماضية والذي انخفض بقيمة 5%.

وأكد عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 25% يهدف للحفاظ على الحصيلة الدولارية.

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