الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدوما»: انتخابات الكونجرس أظهرت حجم الانقسامات بالمجتمع الأمريكى

الدوما الروسى
الدوما الروسى

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشئون الدولية ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، عن أن انتخابات الكونجرس الأمريكى لم تظهر فقط الانقسامات بالمجتمع الأمريكي فحسب، بل أيضًا الشقاق في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال سلوتسكي عبر تليجرام: "أظهرت الانتخابات السابقة للكونجرس الأمريكي، الانقسام في المجتمع الأمريكي ولكن هناك مشاكل في الوحدة داخل الأحزاب السياسية نفسها"، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار رئيس الدوما للشئون الدولية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل العام الجديد بأزمة برلمانية.

النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه

وفشل مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات اقتراع، في انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت.

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مخاوف من «صدام» بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي، فشل في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، وانتهى المجلس إلى تأجيل التصويت لجولة ثالثة.

ويمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب، الحالة الأولى منذ قرن، يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم خلال الاقتراع الأول.

رؤية جديدة لاختيار رئيس الكونجرس

وقالت صحيفة "ذا هيل"، إن الجمهوريين يصرون على انتخاب رئيس للمجلس منهم، كذلك  الأمر مع الديمقراطيين، لكن بالنظر إلى الدستور، فإنه لا يوجد ما يتطلب أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا في أي حزب، وليس شرطًا أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا في الكونجرس. 

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل انقسام الجمهوريين، هناك فرصة لأعضاء الكونجرس للتفكير خارج الصندوق - لتحديد شخص قادر على الجمع بين ذوي الأفكار المختلفة معًا في قضية مشتركة، لكنه سيتطلب نوعًا مختلفًا من التعاون وبالتحديد بين الحزبين.

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من خارج الكونجرس.. سيناريوهات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي

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وائل لطفي

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