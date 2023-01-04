إرهاب أهلاوى لـ السعيد وصبحى.. كيف ينتهى التعصب فى الملاعب؟

تعرض عبدالله السعيد ورمضان صبحي لاعبا فريق بيراميدز لهجوم شرس من جماهير الأهلي قبل انطلاق وأثناء مباراة الفريقين بالدوري الممتاز.

وانتصر الأهلي على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد.

ووجهت جماهير الأهلي هتافات شرسة ضد السعيد وصبحي قبل انطلاق المباراة، واتهمت الأخير بأنه يلعب من أجل جمع الأموال بدون انتماء، وكذلك طال الهجوم أحمد فتحي، والذي انتقل أيضًا لفريق بيراميدز عقب انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

كيف بدأ تعصب جماهير الأهلي ضد السعيد وصبحي؟

أزمة السعيد مع جماهير الأهلي فجرها توقيع الأخير للغريم التقليدي، نادي الزمالك، قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي، بعد 7 سنوات قضاها ضمن صفوف القلعة الحمراء.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فبعد إنهاء أزمة التوقيع للزمالك، أعلن النادي الأهلي عن عرضه للبيع أو الإعارة لينضم لفريق أهلي جدة على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى نادي بيراميدز، الأسيوطي سابقًا، والذي كان حديث العهد في ذلك الوقت.

أول مباراة للسعيد مع بيراميدز كانت ضد النادي الأهلي، في 4 يناير 2019، وشارك السعيد في المباراة رغم وصوله للقاهرة صباح يوم إقامتها، وصنع الهدف الأول لمحمد فاروق، قبل أن يسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 57.

وأثار احتفال السعيد غضب جماهير الأهلي، إذ أشار بيديه للسماء، في إشارة لتعرضه للظلم من إدارة النادي الأهلي بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي رغم أن توقيعه للزمالك كان في فترة السماح، وبعد تعثر المفاوضات مع إدارة الأحمر.

كما خرج السعيد وهاجم إدارة النادي الأهلي في أكثر من مناسبة، وكان آخرها منذ شهر، أثناء حديثه لشبكة ذا أثلتيك، والذي قال خلاله إن إدارة الأهلي تفعل كل شيء من أجل تدمير مستقبله، وذلك بسبب النزاع القضائي بينه وبين الأهلي منذ 2018.

جماهير الأهلي ما زالت تشعر بالغضب ناحية عبدالله السعيد بسبب تصريحاته المتتالية ضد إدارة النادي، وكذلك تقبله فكرة الانضمام للغريم التقليدي "الزمالك" وهو ما يدفعهم للهجوم عليه في كل مباراة.

رمضان صبحي عاد لصفوف النادي الأهلي معارًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في صيف عام 2019، عقب الهزيمة التاريخية للأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف دون رد بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولعب صبحي موسمًا على سبيل الإعارة للنادي الأهلي، ثم بدأت المفاوضات والحديث عن عودته بشكل نهائي لناديه الأول، خاصة بعد فشل رحلته الاحترافية في إنجلترا مع فريقي ستوك سيتي، وهيدرسفيلد تاون.

ولكن بيراميدز دخل على خط المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون، للحصول على خدمات رمضان صبحي، وكذلك نجح في إغراء اللاعب براتب أكبر من المعروض عليه في النادي الأهلي، لينضم لفريق بيراميدز.

غضب جماهير الأهلي من رمضان صبحي هو أنه أحد ناشئي النادي، أو كما يقال "ابن النادي"، فكيف لابن النادي أن يتركه وهو ما زال يتحسس طريق العودة بعد سقوط تاريخي وينضم لنادٍ كل غرضه إسقاط فريقه الأول، وفقًا لوجهة نظر الجماهير، والتي ظهرت في أكثر من مرة في هتافهم ضد رمضان.

تعصب بين الإدارتين

وشهدت مباريات الأهلي وبيراميدز أكثر من أزمة بين اللاعبين والأجهزة الإدارية، وصلت إلى مشادة كلامية بين أحمد فتحي، لاعب الأهلي آنذاك، ومحمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لبيراميدز في ذلك التوقيت.

وتوالت الأزمات بين لاعبي الفريقين، ولكن أغلبها كانت أزمات داخل الملعب لم تتطور أكثر من ذلك.

وبدأت الأمور تهدأ بين الناديين خلال الفترة الماضية، وخاصة بعدما بدأت المفاوضات العلنية بين الإدارتين من أجل التعاقد مع اللاعبين، ومن بينها صفقة انتقال محمد مجدي أفشة للأهلي من بيراميدز.

محمد فخري.. أزمة من لا أزمة

عقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في بطولة الدوري، نشر محمد فخري، لاعب وسط ملعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستجرام" لقميص عبدالله السعيد، وشكره لتبديل القميص معه عقب انتهاء المباراة.

وواجه فخري سيلًا من الانتقادات من جماهير الأهلي عقب نشره صورة قميص عبدالله السعيد مما دفعه لحذف الصورة ونشر صورة أخرى لجماهير النادي الأهلي، كنوع من المصالحة لهم بعد الهجوم الذي انهال عليه.

كيف ينتهي التعصب؟

التعصب بين جماهير الأهلي والسعيد ورمضان صبحي سيكون من الصعب أن ينتهي خاصة أنهم يعتبرون ما قام به الثنائي خيانة للنادي الذي قدمهما للنجومية ولمنتخب مصر، ولكن يبدو أن الأمر سيكون بحاجة إلى تدخل رسمي من إدارة النادي الأهلي ومطالبة الجماهير بالتوقف عن مهاجمة لاعبين ليسوا في فريقهم.

أزمة عبدالله السعيد على وجه الخصوص قد يكون لها فصل جديد من التعصب والهجوم في حالة إتمام عبدالله انضمامه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأحاديث التي كشفت عن إصابة كريم فؤاد، ظهير النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي بعد سقوطه في كرة مشتركة بينه وبين السعيد في مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.



لكن لا بد على الجماهير أن تتناسى ما حدث وتبتعد عن كل محاولات التعصب من أجل الحفاظ على عودتها مرة أخرى للملاعب بشكل ملحوظ، ولضمان عدم تكرار أي حوادث في ملاعبنا مرة أخرى.

محمد عودة يقدم روشتة للقضاء على التعصب داخل الملاعب المصرية

قدم محمد عودة المدير الفني الحالي لفريق الهلال الليبي والسابق للمقاولون العرب مجموعة من النصائح للقائمين على إدارة الكرة المصرية وكافة الألعاب الأخرى للقضاء على ظاهرة التعصب داخل ملاعبنا أهمها التزام اللاعبين داخل أرض الملعب وهدوء الأجهزة الفنية أثناء إقامة المباراة، بالإضافة لضرورة التوعية من قبل المتواجدين في الاستوديوهات التحليلية ورجال الإعلام لأنها منظومة متكاملة.

وقال محمد عودة التعصب ظاهرة سيئة يجب أن نتغلب عليها في ملاعبنا المصرية حتى لا تتكرر سيناريوهات الماضي الأليم والذي سبق وأن وقع في أحداث مجزرة بورسعيد أو موقعة لقاء إنبي والزمالك أيضًا.

وناشد محمد عودة الجماهير المصرية ضرورة ضبط النفس والظهور بصورة مشرفة تعكس الوجه الحقيقي للدولة المصرية.

كان محمد عودة قد دخل دائرة المرشحين لتدريب فريق إنبي خلفًا لـ أحمد كشري قبل الاتفاق مع طلعت يوسف لقيادة الفريق البترولي.