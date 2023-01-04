إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز في سوق الغنم غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، السيطرة على حريق نشب داخل سوق الغنم بنطاق حي العامرية أول غرب المدينة، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل السوق، وتسبب في إصابة شخص باختناق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بانفجار أنبوبة غاز داخل سوق الغنم مساكن البردويل بحي العامرية أول، مما أدى إلى حريق داخل السوق ووجود مصاب.

على الفور انتقلت قوة من شرطة النجدة وقسم شرطة العامرية أول ومسئولي الحي بصحبة سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار أنبوبة غاز داخل السوق مما ادي لاحتراق فرش وبعض المحتويات المجاورة له، جري السيطرة علي الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني، وجرى إسعاف محمد عادى 25 سنة، الذي أصيب باختناق في مكان الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.