الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عادل موسى يكشف مدى تأثر قطاع التأمين العالمى بالركود والتضخم

التضخم
التضخم

أوضح الدكتور عادل موسى، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين السابق، مدى تأثر قطاع التأمين العالمي بالركود والتضخم والتوقعات السلبية للاقتصاد العالمي، قائلًا: إن التأمين هو مرآة دائمة لاقتصاد الدول، لافتاً إلى أن ما يسري على الاقتصاد يسري على قطاعات التأمين.

وأضاف الدكتور عادل موسى، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامي إنجي طاهر، أن موجة التضخم لها تأثيرات كبيرة جدًا على قطاعات التأمين، سواء من ناحية مبالغ التأمين، أو من ناحية التعويضات، وهو الشيء الذي سيكون له تأثيرات فاعلة على مدى القريب العاجل، معقباً: «نحن تأثرنا هنا في الدولة المصرية خلال الستة أشهر الماضية ومنتظر أن يكون هناك تأثيرات أكثر حدة في العام القادم». 

وعن تأثير الكوارث الطبيعية على قطاع التأمينات، قال: إن الكوارث الطبيعية قليلة عندنا في مصر، وعادة فإن جهات كثيرة لا تقوم بالتأمين على الظواهر الطبيعية لدينا في مصر، حيث نعتبر أقل تأثرًا، لكن في العادة ما يتأثر العالم بالكوارث الطبيعية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أكثر الدول تأثرًا بمثل هذه الحوادث، وتتسبب في خسائر فادحة بالنسبة لشركات التأمين.

 

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