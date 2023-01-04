الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. مجلس الأمن يجتمع لبحث أزمة اقتحام المسجد الأقصى

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً غداً الخميس، للبحث في "القضية الفلسطينية" غداة موجة التنديد الواسعة التي أثارتها زيارة وزير اسرائيلي الى باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان مقتضب لها، أن اعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر سيعقدون اجتماعا الخميس، للبحث في "الوضع في الشرق الاوسط وخصوصًا القضية الفلسطينية".

وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للامم المتحدة، أن "غوتيريش يدعو كل الأطراف الى الامتناع عن اتخاذ اجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها".

وأكدت الأمم المتحدة مجددا على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

جاء ذلك في أعقاب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، إيتمار بن غفير، الثلاثاء بزيارة إلى باحات المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما يشمل الولايات المتحدة الحليفة التاريخية لاسرائيل.

الامم المتحدة مجلس الأمن القضية الفلسطينية الأمن القومي المسجد الأقصى

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