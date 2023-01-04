فرمان من «التموين»: «المحل إللى مش هيحط السعر على السلعة هيتقفل»

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن آخر أوضاع الأسواق مع شن الحملات من الوزارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة "، والمذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، إنه يجب على جميع المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، وأن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأضاف أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، وأن الدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة، موضحاً أن هناك حملات رقابية يوميا على كافة المحلات لمراقبة الاسعار.

وأشار الى أنه بحسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية ملزمة بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: “شن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات والعقوبات القاسية على المخالفين أو في حالة عدم التزامهم بوضع السعر على السلع الى جانب إرسال إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه بالتوجيهات الوزارية، المحل اللي مش هيحط السعر على السلعة هيتقفل”.