الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فرمان من «التموين»: «المحل إللى مش هيحط السعر على السلعة هيتقفل»

المحال
المحال

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن آخر أوضاع الأسواق مع شن الحملات من الوزارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة "، والمذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، إنه يجب على جميع المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، وأن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأضاف أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، وأن الدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة، موضحاً أن هناك حملات رقابية يوميا على كافة المحلات  لمراقبة  الاسعار.

 وأشار الى أنه بحسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية ملزمة بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: “شن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية  والغرامات والعقوبات القاسية على المخالفين أو في حالة عدم التزامهم بوضع السعر على السلع الى جانب إرسال إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه بالتوجيهات الوزارية، المحل اللي مش هيحط السعر على السلعة هيتقفل”.

مواد متعلقة

أكرم القصاص عن تنمية الصعيد: الرعاية الطبية أساسية زى الأكل والشرب

أيمن الكاشف: إصابات لاعبى الأهلى المتكررة لها علامات استفهام

محاسب متعافٍ مع الإدمان: «خسرت حياتى وزوجتى وأتمنى العودة لعملى»

«كنت منطوى وشربت مخدرات عشان أضحك وأهزر».. شاب يروى تجربته مع الإدمان

«أذيت نفسى وعيالى».. رب أسرة يروى معاناته مع الإدمان

عماد الدين حسين: توالى تنفيذ المشروعات القومية أقوى رد على مروجى الشائعات

«Extra news»: البورصة تتجاوز أرباحًا تريليون جنيه بسبب شهادات 25%

زكى القاضى: بتوجيهات الرئيس برامج تنموية لتطوير الصعيد ودعم المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

«باظت الصفقة».. «الدستور» يكشف سبب فشل انتقال يعقوبو للأهلى

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

براتب 4500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 470 فرصة عمل للشباب

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

إخلاء سبيل عازف الأورج محمد عبدالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبد العزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى