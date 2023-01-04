الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن شهادات استثمار بنكى مصر والأهلى

احمد موسي
احمد موسي

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأى بشأن شهادات الاستثمار الخاصة بالبنك الأهلي وبنك مصر، قائلاً: "وجدنا المفاجأة الكبيرة من البنك الأهلي وبنك مصر، فجأة شهادات بـ 25%، معقباً: "لم يحدث قبل ذلك شهادات بهذه الفائدة الكبيرة". 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه عندما تم رفع سعر الفائدة 3%، اجتمعت البنوك لاتخاذ إجراءات خاصة بشهادات جديدة، معقباً: "خرج بعض الناس وشككوا في هذه التصريحات وادعوا بأن لا شيء سيصدر". 

وأوضح أن ما صرحنا به منذ أسبوعين، تم تنفيذه اليوم، لافتاً إلى أن سعر الدولار في الصاعد، حيث تجاوز الـ25 جنيها، وهي أول مرة يتجاوز فيها الدولار الـ25 جنيها، وبالتالي هو حدث مهم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى أن الشهادات بفائدة 25% تبدأ من اليوم، وتستمر لمدة عام، وتأخذ العائد الخاص بها بعد عام من الآن، أي أنك إذا قمت بعمل شهادة بقيمة 10 آلاف جنيه، ستأخذ العائد 2500 جنيه بعد عام، لكن هناك شهادة بعائد 22.5% بعائد شهري.

 

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