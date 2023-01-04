الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص عن تنمية الصعيد: الرعاية الطبية أساسية زى الأكل والشرب

اكرم القصاص
اكرم القصاص

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن تفاصيل مشروعات التنمية التي تشهدها محافظات الصعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، والمُذاع عبر  فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد الآن عدالة في توزيع ثمار التنمية بعد ما كانت مقتصرة على العاصمة، مشيرًا إلى ما نشهده من حركة تطوير في الصعيد والوجه البحرى.

وأضاف أن الصعيد أصبح جاذبًا للمشروعات والاستثمار نتيجة ربط محاور التنمية غرب النيل بشرقه، منوهًا بالمدينة الصناعية الواقعة غرب جرجا جنوب سوهاج، قائلًا: "مهمة لجذب الاستثمارات وفتح الآفاق من خلال بنية تحتية وتجهيزات للمرافق، حيث وصلت تكلفة المرافق 30 مليون جنيه".

وأشاد "القصاص" بتقديم الخدمات الطبية بجنوب الوادي من خلال إنشاء المستشفى الجامعى الجديد بسوهاج والذى تزيد تكلفته عن مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعى الجديد يقدم خدمة طبية واسعة للصعيد بجانب مستشفيات قنا والأقصر وأسيوط.

وتابع: "الرعاية الصحية تستهلك جزءًا كبيرًا من دخل المواطن في حال اللجوء إلى العلاج على نفقته الخاصة، والرعاية الطبية أساسية زى الأكل والشرب".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالجزء الصحى منها، مبينًا أن قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما هي واحدة من القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحولتها من قرية عادية إلى قرية نموذجية.

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