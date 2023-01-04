الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أيمن الكاشف: إصابات لاعبى الأهلى المتكررة لها علامات استفهام

ايمن الكاشف
ايمن الكاشف

علق المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، علي إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن الكشف الطبي أثبت إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف أن إصابات الرباط الصليبي للركبة منتشرة في الدوري المصري بشكل كبير، موضحاً أن إصابات لاعبي النادي الأهلي المتكررة سببها الاشتراك بأكثر من بطولة ولها علامات استفهام.

وعن رأيه في بطولة الموسم الحالي للدوري الممتاز، أوضح أن جدول بطولة الدوري منتظم هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم السابقة وشهد سخونة من البداية.

 

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