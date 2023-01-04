الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتعاقد 1.4 مليار.. اتفاق بولندى لشراء 116 دبابة أمريكية من نوعية «أبرامز»

الفارين من اوكرانيا
الفارين من اوكرانيا لبولندا

وقعت بولندا، الدولة المجاورة لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقًا لشراء 116 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة  في إطار تعزيز جيشها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في ديسمبر الماضي، عن إتمام الصفقة.

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وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، خلال مراسم توقيع الاتفاق في وارسو: "نعزز القبضة الحديدية للجيش البولندي لردع المعتدي بشكل فعال".

وأوضحت أن أولى دبابات أبرامز "أم 1 أيه 1" واردة ضمن الاتفاق سيتم تسليمها خلال السنة في شرق بولندا.

وخلال 2022، اشترت بولندا 250 دبابة أبرامز من الولايات المتحدة التي يفترض، بحسب الوزارة البولندية، أن تسلمها في نهاية 2024.

وبحسب تغريدة لوزارة الدفاع البولندية فإن قيمة العقد الجديد تصل الى 1,4 مليار دولار بينها 200 مليون يمولها الجانب الأمريكي في إطار مساعدة لبولندا.

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يأتي توقيع الاتفاق حول الدفعة الثانية بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا المجاورة والتي امتدت إلى بولندا الشهر الماضي حين سقط صاروخ أرض-جو، يرجح أنه أوكراني، قرب الحدود مما أسفر عن سقوط قتيلين.

بولندا أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة أخبار الحرب الروسية

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