إنجازات 2022.. تطوير تطبيق رسم حدود الرقعة الزراعية.. واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تشخيص اعتلال الشبكية

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات على مدار عام 2022، في إطار مساعي الدولة لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى جميع المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2022..

استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى تطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة