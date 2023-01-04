إنجازات 2022.. تطوير تطبيق رسم حدود الرقعة الزراعية.. واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تشخيص اعتلال الشبكية
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات على مدار عام 2022، في إطار مساعي الدولة لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى جميع المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2022..
استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى تطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة
- الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- نظراً للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تمت الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
- إحراز تقدم كبير فى تطوير التطبيقات التى تقوم بالترجمة الفورية الآلية من العامية المصرية إلى لغات أوروبية وأسيوية بنسبة دقة عالية، هذا بالإضافة للترجمة من هذه اللغات إلى العامية المصرية. سواء كانت نصوص مكتوبة أو صوتية.
- دعوة مركز الابتكار التطبيقى ممثلاً لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.