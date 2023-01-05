ارتفاعات جديدة فى الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5-1-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم مع اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الدولار أمام الجنيه، ووصل سعر الفراخ البيضاء إلى 51 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك والتي تختلف من بائع لآخر.

وشهدت أسعار البيض أيضًا ارتفاعا جديدا ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 85 جنيها في المزارع وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي بالتفصيل أسعار الدواجن والبيض بأنواعها المختلفة في البورصة والمزارع.

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء وزن كيلو من 50.00 جنيها إلى 51.00 جنيها.

سجلت الدواجن الساسو سعر يتراوح بين 60.00 جنيها و61.00 جنيها.

وبلغ سعرالفراخ البلدي من 60.00 جنيها إلى 61.00 جنيها.

وسعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 45.00 جنيها إلى 46.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت والبط

سعر كتكوت أبيض يوم 09.25 جنيه 09.50 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 07.25 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بلدي يوم 05.00 جنيهات 06.50 جنيه

كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 15.00 جنيها 16.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 16.00 جنيها.

بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.

بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيها 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما 44.00 جنيها 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه، كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيهات.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 05.50 جنيه 06.00 جنيهات.

سعر البيض اليوم