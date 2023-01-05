إنجازات 2022 في قطاع الاتصالات| الوصول إلى 3600 مكتب بريد مطور.. والبريد تحقق فائضا بـ4 مليارات جنيه

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عام ٢٠٢٢ على كافة الأصعدة؛ حيث أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام ٢٠٢٢:-

البـــريـــــد

استكملت الهيئة القومية للبريد جهودها فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى؛ ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب.

حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالى يقارب 4 مليارات جنيه.

إضافة ٥٠ مكتب متنقل جديد بزيادة حوالى ٦٠٪ عن العام السابق.

إنشاء ٦٨ مكتب بريد جديد ليصل إجمالى المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته،مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.

افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسى التاريخى بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وكذلك افتتاح ٣ مكاتب تاريخية بأسوان.

افتتاح مكتب بريد القرية الذكية وتزويده بأحدث الانظمة التكنولوجية والحلول الذكية.

إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

إطلاق البريد المصرى تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول تطبيق فائق (super app) فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.