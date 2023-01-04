الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى مجهولة أعلى كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم، مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى مجهولة.

على الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث والذي أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

أول مشروع قانون لصندوق دعم الأسرة المصرية: 100 جنيه عن كل زواج

بعد فشل انتخاب مجلس النواب الأمريكى.. أول تعليق للرئيس الأمريكى «جو بايدن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابي يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبد العزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى