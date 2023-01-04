إصابة شخصين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى مجهولة أعلى كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم، مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى مجهولة.

على الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث والذي أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.