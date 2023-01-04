الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

رئيس الوفد يلتقى القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة تشوي بيونغ سون في مقر الوفد.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، مضيفًا أن الوفديين وعموم المصريين معجبون بالتجربة الكورية خاصة الاقتصادية وكيف تحولت كوريا الجنوبية إلى قوة اقتصادية كبرى في العالم.

وأشار إلي أن الوفد هو أعرق الأحزاب المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط ومر علي تأسيسه 100 عام وردًا على إعجاب القنصل الكوري بشعار الوفد الهلال والصليب. 

قال الدكتور عبدالسند، إننا في الوفد لا نعرف الفرق بين المسلم والمسيحي ونحن الحزب الوحيد الذي خصص صفحة كاملة للكنيسة المصرية بجريدة الوفد وجعلنا للأقباط كوتة معتبرة في كافة تشكيلات الحزب.

وقال تشوي بيونغ سون القنصل العام الكوري، إنه أراد أن يحضر الي حزب الوفد الموقر الذي يسمع عنه دائمًا بمناسبة السنة الجديدة وتهنئة رئيس الوفد بهذه المناسبة.

وأضاف أنه أعجب بشعار الوفد الهلال يحتضن الصليب عندما شاهده على خطاب تعزية أرسلته لجنة العلاقات الخارجية للحزب باسم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد  للسفارة عندما وقع حادث في كوريا الجنوبية، وردًا على سؤال من حسن بدراوي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالوفد حول رغبة المصريين في الوصول مع كوريا الجنوبية إلى زيرو جمارك.

 قال سون: "إن الرئيس الكوري وقع العام الماضي اتفاقية مع مصر نحو زيادة التبادل التجاري بين البلدين وفي طريقنا لذلك، مضيفًا أن الجمعية الوطنية الكورية التي تمثل برلمان الدولة زار وفد منها مصر العام الماضي، وأنهم سيأتون هذا العام وستكون هناك زيارة لحزب الوفد العريق الذي يتزامن تأسيسه في ثورة 1919 مع حركة استقلال 1 مارس الكورية في نفس العام".

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عبدالسند يمامة القنصل الكوري كتاب تاريخ الوفد بتوقيعه ودرع، وقام القنصل الكوري بتقديم هدية السفارة الكورية لرئيس الوفد. 

واصطحب شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد القنصل الكوري في جولة داخل مقر الوفد للتعرف على تاريخ الحزب.

حضر اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا وحاتم رسلان السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، والدكتور راغب مصطفي مساعد رئيس الحزب للتطوير.

وذلك بحضور حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للشئون الخارجية، وعلي عبدالودود مقرر اللجنة وداليا أبوشقة عضو اللجنة.

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الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد مقر الوفد العلاقات المصرية الكورية المصريين كوريا الجنوبية

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