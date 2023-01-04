الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أذيت نفسى وعيالى».. رب أسرة يروى معاناته مع الإدمان

رب أسرة يروي معاناته
رب أسرة يروي معاناته مع الإدمان

خصص برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حلقة خاصة لزيارة لمركز العزيمة في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، من أجل قضاء بعض الوقت مع المتعافين من الإدمان، وتوضيح كيفية تحول المريض من الإدمان للتعافي.


وكشف إبراهيم، مهندس زراعي أحد المتعافين من الإدمان، عن بدايته مع إدمان المخدرات وكيف أثرت عليه ومن حوله.


وقال إن تعاطي المخدرات بدأ متأخرًا مع تقدمه في السن، مؤكدًا أن فترة الإدمان كانت من أسوأ 6 سنوات في حياته.
وأضاف أنه لم يشعر بقيمة الحياة إلا بعد العلاج، مردفًا أن التعاطي بدأ مع أصدقاء السوء، وكانت من أسوأ أيامه وتسببت في مواقف سيئة للغاية مع أبنائه.


وناشد إبراهيم، الشباب عدم تعاطي المخدرات كونها تدمر الصحة والحياة، وتعزل المتعاطي عن أسرته.

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: توالى تنفيذ المشروعات القومية أقوى رد على مروجى الشائعات

«Extra news»: البورصة تتجاوز أرباحًا تريليون جنيه بسبب شهادات 25%

زكى القاضى: بتوجيهات الرئيس برامج تنموية لتطوير الصعيد ودعم المواطنين

كاتب صحفى يكشف حجم الطفرة التنموية التى يشهدها الصعيد

تفاصيل المنظومة الإلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات

كيف يتعامل الطب البيطرى مع ظاهرة كلاب الشوارع؟

محلل سياسى من أمريكا: 2023 سيشهد ركودًا اقتصاديًا كبيرًا

عبدالمنعم سعيد: «COP 27» جسّد رؤية مصر فى مختلف القضايا الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى