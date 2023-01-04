«أذيت نفسى وعيالى».. رب أسرة يروى معاناته مع الإدمان

خصص برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حلقة خاصة لزيارة لمركز العزيمة في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، من أجل قضاء بعض الوقت مع المتعافين من الإدمان، وتوضيح كيفية تحول المريض من الإدمان للتعافي.



وكشف إبراهيم، مهندس زراعي أحد المتعافين من الإدمان، عن بدايته مع إدمان المخدرات وكيف أثرت عليه ومن حوله.



وقال إن تعاطي المخدرات بدأ متأخرًا مع تقدمه في السن، مؤكدًا أن فترة الإدمان كانت من أسوأ 6 سنوات في حياته.

وأضاف أنه لم يشعر بقيمة الحياة إلا بعد العلاج، مردفًا أن التعاطي بدأ مع أصدقاء السوء، وكانت من أسوأ أيامه وتسببت في مواقف سيئة للغاية مع أبنائه.



وناشد إبراهيم، الشباب عدم تعاطي المخدرات كونها تدمر الصحة والحياة، وتعزل المتعاطي عن أسرته.