عماد الدين حسين: توالى تنفيذ المشروعات القومية أقوى رد على مروجى الشائعات

كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، عن آخر تفاصيل النهضة الحقيقة التي تشهدها محافظات الصعيد، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الدولة للمشروعات القومية المتتالية أقوى رد على مروجي الشائعات.

وأضاف: "أفضل رد علي مروجي الإشاعات، لما أوفر لمواطن مشروع بسيط، يفتح منه باب رزقت لما يسمع الإشاعات دي مش هيلاقيها، يعني مش هيصدقها ودي الفكرة الجوهرية في المسألة، الواقع هو إلا بيرد علي كل حاجة، ومنبقاش محتاجين نعمل برنامج ونقول الكلام ده غلط".

وتابع: "لكن حتي حينما تتحقق هذه المشروعات الذين يتربصون مازالون يتربصون، وهذه هي وظيفتها الرئيسية ولكن علي الأقل مش هيقدر يؤثر في العدد الكبير من الناس".