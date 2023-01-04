الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

تستمع جهات التحقيق بحلوان، لأقوال عضو مجلس النواب النائب عيد حماد المرفوعة عنه الحصانة، في واقعة المشادة التي نشبت بين النائب ورجال شرطة كمين 15 مايو.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من كمين شرطة 15 مايو بضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

وفوجئ الضابط بوصول النائب عيد حماد، ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة، حيث تمت محاولة منعه، إلا أنه تعدى عليهم وتم الاستيلاء على السيارة وفر بها هاربًا.

 

حلوان أقوال عضو مجلس النواب النائب عيد حماد الحصانة المشادة النائب رجال شرطة كمين حلوان

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