انجازات 2022.. «قطاع الاتصالات» يدعم الناتج المحلى بـ150 مليار جنيه.. وارتفاع معدلات النمو لـ 16.7%

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عام 2022 على جميع الأصعدة؛ أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى جميع المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وفى يوليو 2022، افتتح الرئيس السيسيي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلاً عن افتتاح مركز بياناتتجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره. كما أطلق السيد الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022:

أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية.

بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر5% فى العام المالى 2021/2022.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021 /2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021 /2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020 /2021.

تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشرحيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.

صعود مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى صعودا من المركز العاشر فى ٢٠٢١.

تقدم ترتيب مصر 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد "بورتلانز"لتصل إلى المركز73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق.

تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر الابتكار العالمى"5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالشراكة مع معهد بورتلانز؛حيث جاءت مصر فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.