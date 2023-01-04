رئيس جامعة مطروح يلتقى مجلس اتحاد الطلاب (صور)

التقى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد، عبر انتخابات تمت في جو تسوده الشفافية والنزاهة، متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة.

ودعا الدكتور مصطفى النجار، أعضاء الاتحاد، للتمثيل المشرف لزملائهم الطلاب، والعمل كفريق واحد، ودعم قيم الانتماء والولاء والوفاء، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على بناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، والتواصل الفعال والمستمر لخدمة الجميع.

وأكد النجار على أهمية الأنشطة الطلابية، داعيًا أعضاء الاتحاد للتواصل المستمر مع زملائهم الطلاب للمساهمة في تلبية احتياجاتهم ورفع مقترحاتهم وآرائهم لإدارة الجامعة، موضحًا أن الهدف من إجراء الانتخابات هو تدريب الطلاب والطالبات على طرق ممارسة الديمقراطية السليمة، وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي واختيار مرشحيهم.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود عباس، بالتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة طوال فترة إجراء الانتخابات، والتي تمت وفقًا للقواعد المُحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في جو يتسم بالنزاهة والشفافية، مما أتاح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت، متوجهًا بالشكر للدكتور مصطفى النجار، ولأعضاء اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات؛ لخروجها بتلك الصورة المشرفة.

وفي نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواري مفتوح مع أعضاء مجلس الاتحاد للرد على استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.

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رئيس جامعة مطروح