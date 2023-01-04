الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يلتقى مجلس اتحاد الطلاب (صور)

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

التقى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد، عبر انتخابات تمت في جو تسوده الشفافية والنزاهة، متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة.

ودعا الدكتور مصطفى النجار، أعضاء الاتحاد، للتمثيل المشرف لزملائهم الطلاب، والعمل كفريق واحد، ودعم قيم الانتماء والولاء والوفاء، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على بناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، والتواصل الفعال والمستمر لخدمة الجميع.

وأكد النجار على أهمية الأنشطة الطلابية، داعيًا أعضاء الاتحاد للتواصل المستمر مع زملائهم الطلاب للمساهمة في تلبية احتياجاتهم ورفع مقترحاتهم وآرائهم لإدارة الجامعة، موضحًا أن الهدف من إجراء الانتخابات هو تدريب الطلاب والطالبات على طرق ممارسة الديمقراطية السليمة، وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي واختيار مرشحيهم.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود عباس، بالتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة طوال فترة إجراء الانتخابات، والتي تمت وفقًا للقواعد المُحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في جو يتسم بالنزاهة والشفافية، مما أتاح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت، متوجهًا بالشكر للدكتور مصطفى النجار، ولأعضاء اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات؛ لخروجها بتلك الصورة المشرفة.

وفي نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواري مفتوح مع أعضاء مجلس الاتحاد للرد على استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.

IMG-20230104-WA0133
IMG-20230104-WA0133
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
إتحاد طلاب الجامعة أعضاء المجلس النزاهة والشفافية جامعة مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى