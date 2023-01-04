الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بسرقة 4 منازل في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة عين شمس حبس متهم في سرقة 4 منازل بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطل، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم دائرة القسم) وبحوزته (شاشة LCD - حقيبة بداخلها 3 جهاز "لاب توب" - راوتر لاسلكى - باور بنك – مايك).

وبمواجهته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل شقة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وتم التوصل للمجنى عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط جهاز "اللاب توب" الخاص بالمجنى عليهم وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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