المطربة حنان ماضي تعلن وفاة شقيقتها هناء: «اتعذبت بمرضها»

رحلت «هناء» شقيقة المطربة حنان ماضي، قبل قليل، بعد رحلة وصراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، كتبت ماضي: «أختى هناء قابلت ربنا الكريم اتعذبت بمرضها وربنا يلطف بيها عنده يارب عليين مع الشهداء بإذن الله تعالى».

ولم تعلن حنان عن موعد الجنازة ولا مكانها وكذلك العزاء وتكشف الأسرة التفاصيل خلال الفترة القادمة.

وكانت حنان تحدثت للدستور وقالت سبب غنائها في الأأوبرا فقط، " مسارح الأوبرا لها خصوصية وعراقة، فهى المكان الوحيد الذى يعمل على حفظ التراث وحمايته، وأعتبرها المنبر الثقافى الأعظم فى كل المجتمعات العربية، فقد ترعرع على مسارحها عمالقة الطرب، واستطعنا من خلالها حفر تاريخ مصر الغنائى وترسيخ ريادتها بين دول العالم.

ولا يوجد نجم أو نجمة غناء يمكنه أن يكون بعيدًا عن أغانى التراث إن كان يهدف للنجاح والتميز وتنمية موهبته وتطوير أدائه، لأنها المرجع والأساس لكل موهوب، وقد كانت هذه الأغانى هى ما تربيت عليه منذ نعومة أظفارى، ونمت موهبتى بفضلها، وما زلت أشعر بسعادة كبيرة عندما أشدو بها، خاصة أن والدى، رحمة الله عليه، كان عازفًا فى فرقة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وكان يشجعنى كثيرًا أنا وإخوتى على الاهتمام بالموسيقى، وفى صغرى كانت تأتى إلى منزلنا «ميس فاطمة» لتعلمنا العزف على البيانو.

وتابعت «ماضي»: «لا يوجد نجم أو نجمة غناء يمكنه أن يكون بعيدًا عن أغانى التراث إن كان يهدف للنجاح والتميز وتنمية موهبته وتطوير أدائه، لأنها المرجع والأساس لكل موهوب، وقد كانت هذه الأغانى هى ما تربيت عليها منذ نعومة أظفاري، ونمت موهبتى بفضلها، وما زلت أشعر بسعادة كبيرة عندما أشدو بها، خاصة أن والدى، رحمة الله عليه، كان عازفًا في فرقة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وكان يشجعنى كثيرًا أنا وإخوتي على الاهتمام بالموسيقى، وفى صغرى كانت تأتي إلى منزلنا «ميس فاطمة» لتعلمنا العزف على البيانو، لذا تتجلى قيمة دار الأوبرا المصرية، لأنها تحافظ على تراثنا الموسيقى الكبير وتعيد إحياءه من خلال الحفلات والمهرجانات، وأصبحت بهذا المكان الوحيد الذي يحارب باستمرار من أجل رفع راية الغناء الجاد».

