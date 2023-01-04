زكى القاضى: بتوجيهات الرئيس برامج تنموية لتطوير الصعيد ودعم المواطنين

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن حجم الطفرة التنموية التي يشهدها الصعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة عملت بتوجيهات الرئيس عبر برامج تنموية لتطوير الصعيد ودعم المواطنين.

وأضاف أن المستشفى الجامعى الجديد يقدم خدمة طبية واسعة للصعيد بجانب مستشفيات قنا والاقصر وأسيوط.

وأشار الكاتب الصحفي زكي القاضي، إلى أن منذ برنامج تنمية الصعيد الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عام 2014، بدأت محافظات الصعيد تستحوذ على نصيب الأسد، مؤكداً أن الدولة المصرية تشهد تنمية حضارية كبيرة على رأسها الصعيد في عهد الرئيس السيسي.