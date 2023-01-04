الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل «ميكانيكي» خلال مُشاجرة بين 3 أشخاص بكفر الشيخ

مقتل
مقتل

شهدت المدينة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ، مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، انتهت بمقتل ميكانيكي، على يد فكهاني وشقيقه “صاحب محل زيوت سيارات”، على خلفية تجدد الخلافات بينهم بسبب الجيرة، ليصاب الميكانيكي بطعنة نافذة بالصدر، ويجري نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلي أنه توفى متأثرًا بإصابته في المشاجرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن يفيد بقيام ضباط مباحث قسم شرطة ثان كفر الشيخ، من فرض السيطرة على المدينة الصناعية، وعمل انتشار أمني، على خلفية مشاجرة نشبت بين  ثلاثة أشخاص بسبب خلافات الجيرة، وأصيب أحدهم بطعنة نافذة بالصدر، توفى متأثرًا بإصابته.

واستقبلت مستشفى كفر الشيخ العام “ع . ا ” 55 عاما، ميكانيكي بالمدينة الصناعية، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته ليجري نقله إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتبين أن المتهم الأول "أ . ا" 40 عاما، فكهاني، ومقيم بالمدينة الصناعية، وشقيقه "محمود" صاحب محل زيوت سيارات، 53 عاما، ليجري اقتيادهمما إلى قسم شرطة ثان كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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