كاتب صحفي يكشف حجم الطفرة التنموية التي يشهدها الصعيد

كشف الكاتب الصحفي، محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، عن حجم الطفرة التنموية التي يشهدها الصعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرعاية الصحية تستهلك جزء كبير من دخل المواطن في حال اللجوء إلى العلاج على نفقته الخاصة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالجزء الصحى منها، مبينا أن قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما هي واحدة من القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحولتها من قرية عادية إلى قرية نموذجية.

وأشار، إلى أن الصعيد أصبح جاذبًا للمشروعات والاستثمار نتيجة ربط محاور التنمية غرب النيل بشرقه.