الجريدة الرسمية تنشر لائحة قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 73 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت المادة الأولى من اللائحة أن يستبدل مسمى الباب الرابع "تعثر طلب الشهر" بمسمي "المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر" باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار من وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018، ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الآتي:

المادة 25 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون والمواد 7 و8 و9 و12 من هذه اللائحة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بحسب الأحوال.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف إليه يكو لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته.