اجتماع لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمدن البحيرة

عقد اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام لمحافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة تسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدن ومراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة،وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المحافظة.

وأكد السكرتير العام، على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث شهدت البحيرة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات، مشيراً إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

واستعرض الاجتماع جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية بالتنسيق بين دار الهندسة وشركات المرافق والمديريات الخدمية، حيث تم التوجيه، بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة ٨٨٦٨ مشروع فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون" بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ عمودية و٣٩٦٧ قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.