الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، أسفل عجلات القطار، أثناء عبور مزلقان الإخصاص شمال المنيا،  وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار، أثناء محاولتها مزلقان السكة الحديد بمنطقة الأخصاص شمال مدينة المنيا. 

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفية سيدة في الـ٥٣ من عمرها، وكانت تعبر مزلقان السكة الحديد بمنطقة الاختصاص برفقة إحدي السيدات وتصادف مرور أحد القطارات اثناء عبورهما المزلقان فصدمها القطار.

المنيا مصرع ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها مزلقان الاخصاص شمال مدينة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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