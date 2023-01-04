الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إدكو الساحلي، بدائرة مركز شرطة إدكو في البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من"  هناء.ع.د"، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "  سلامه.ح.ع"، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " نصر محمد حرحش"، 62 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " نيفين حسن " 25 سنة، مقيمة كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اتخاذ الإجراءات 4 أشخاص الإجراءات القانونية اللازمة اصاب أحمد خلف

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