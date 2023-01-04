الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مريض نفسى ينهى حياة والده بالفأس في الغربية

مريض نفسي
مريض نفسي

أنهى مريض نفسي حياة والده باستخدام «الفأس» في قرية ميت حبيش البحرية بالغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص يدعى " م. ا. ع" بضرب والده بالفأس بنطاق قرية ميت حبيش البحرية بدائرة مركز طنطا ولقي مصرعه في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية بقيادة الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الحادث وتبين قيام "م .ا.ع." مريض نفسي بضرب والده بالفأس ولقي مصرعه في الحال.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة بسرعة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

مريض نفسي ينهى حياة والده بالفأس بمحافظة

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وائل لطفي

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