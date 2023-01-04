الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسة أنجيلا من فولينيـو

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية للأقباط، اليوم، بذكرى القديسة أنجيـلا من فولينيـو، ووفقًا لدراسة أعدها الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، على إثر الاحتفال، فولدت أنجيلا سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفى والدها وهي مازالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية.

في وقت مبكر جداً، تعرفت إلى البيئات الدنيوية في مدينة فولينيو حيث تعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالاً. اتسمت حياتها باللامبالاة لدرجة أنها كانت تحتقر من كانوا يدعون “التائبين” – الذين كانوا كثيرين في تلك الحقبة – أي الذين كانوا يبيعون ممتلكاتهم ويعيشون في الصلاة والصوم وخدمة الكنيسة والمحبة في سبيل اتباع المسيح. 

ويعيشون في الصلاة والصوم وفي خدمة الكنيسة واعمال الرحمة والخير، أثرت بعض الأحداث كالزلزال العنيف الذي حدث عام 1279م، وأحد الأعاصير والحرب ضد مدينة بيروجيا وعواقبها الوخيمة، على حياة أنجيلا التى بدأت تعى تدريجياً ذنوبها حتى قامت بخطوة حاسمة، فقد ابتهلت إلى القديس فرنسيس الأسيزي، الذي تراءى لها، لتطلب مشورته، فذهبت إلى مدينة اسيزي لتزور الأماكن الفرنسيسكانية هناك، فبكت بشدة على بشاعة خطاياها، فجاءها صوت المسيح يقول لها: "انشغلي بي، وانشغل بك". 

مارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو، وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م، وتوالت عليها الصعوبات من قبل والدتها وزوجها اللذين وصفًا هذا القرار بأنه عار لأسرة لها تقاليدها العريقة، لكن رحمة الرب أسرعت لتعضدها، ففي وقت قصير فقدت والدتها وزوجها وأولادها، هكذا اصبحت متفرغة لله بكليتها دون أي عوائق.

بدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذي كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذي كتب للقديسة أنجيلا كتاب "الرؤى العجيبة والتعزية"، تحدثت فيه القديسة أنجيلا عن عمل النعمة الإلهية في طريق التوبة، الذي يجعلنا نقطع ثماني عشرة خطوة تدعى بالخطوات الروحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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