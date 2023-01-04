«مدبولى» يكلف بالتعامل بكل حسم وشدة مع التجار الجشعين

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، موضحا أنه من حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتباراً من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.