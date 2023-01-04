عضو «مطوري القاهرة الجديدة» يكشف تأثير افتتاح العاصمة الإدارية علي القطاع العقاري

أكد الدكتور أحمد هندي، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن تأثير افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي، والانتقال المرحلي للوزارات والموظفين لها، سيكؤثر بشكل كبير على حجم المبيعات العقارية للسوق العقاري والقطاع العقاري السكني والإداري والتجاري.

وقال “هندى” إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تاثيرة ضخم ونوعي، موضحًا أن التقارير السنوية للعامين السابقين للمبيعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 40٪ من المبيعات العقارية الإجمالية.

وأوضح عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية افتتاح العاصمة الإدارية، وتحديدا في هذا التوقيت خلال الربع الأول من 2023، واصفاً أنة سيكون نقلة نوعية للسوق العقاري المصري، لأنه من المقرر نقل مايقرب من 400 ألف موظف في العاصمة الإدارية، سيتم توزيعهم علي المبانى والمنشآت الحكومية والمطارات والبنوك وغيرها ، من المناطق السكنية بواقع 150 ألف وحدة سكنية تصل نسبة الأشغال فيها ما يقرب من 600 ألف نسمة.

وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية المتطورة ومشروعات الطرق والكباري الجديدة، تسهل عملية الانتقال السريع للمواطنين والموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن أن العميل الراغب في الشراء، لم يجد حتى الآن السكن الحقيقي، لكن بعد عملية الانتقال الفعلي للحكومة ستدب الحياة في العاصمة الإدارية ومن ثم يرتفع الإقبال علي شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وبالتبعية ستبدأ مناطق الداون تاون بالعمل وبالتالي تحدث انتعاشة غير مسبوقة في القطاع العقاري المصري .

واختتم “هندى” مؤكدًا على أهمية نقل الحكومة للعاصمة الإدارية كخطوة أولي نحو التدشين الفعلي للجمهورية الجديدة خلال 2023، فضلاً عن زيادة الثقة بيت المواطنين والحكومة مؤكدا أنه من المستهدف تسكين 6.5 مليون نسمة، لترتفع نسب الإقبال على شراء الوحدات سكنية وانتعاش القطاع العقاري السكني، وتليه طفرة هائلة في المحلات التجارية، وبالتالي المكاتب الاستشارية والهندسية والعيادات الطبية وبداية حياة جديدة في العاصمة يجني ثمارها القطاع العقاري المصري .